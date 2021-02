Striscia la Notizia deride Matteo Renzi: "Mario Draghi is...", il video-strafalcione

08 febbraio 2021 a

Matteo Renzi colpisce ancora: le sue performance in inglese ormai sono talmente memorabili che Highlander Dj, il disck-jockey di Striscia la Notizia, lo ha addirittura affiancato a un mostro sacro come Tina Turner. Il tema? Mario Draghi, ovviamente. Sulle note del famoso pezzo della Turner, Simply the Best, Striscia ha preso spunto proprio dall'ultima intervista dell'ex premier a una tv americana Cnbc.

Il tg satirico ha preso le parole di Renzi e mischiandole tra loro col sottofondo del pezzo di Tina Turner, inframezzato dalle risa e dalle domande spiazzanti di personaggi della tv e del cinema, ha preso nuovamente in giro il leader di Italia Viva per la sua pronuncia: soprattutto quando pronunciava la frase, "Mario Draghi, The Best".

L'accento inglese fa ridere proprio tutti, anche Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7, infatti - durante lo speciale sulle consultazioni - aveva mandato in onda uno spezzone proprio dell'intervista al leader di Italia Viva rimontata da Striscia. Alla fine dell'intervista il direttore di Tg La7 si era lasciato scappare una battuta sull'accento inglese di Renzi: "Insomma the Draghi is on the table". Tante le risate tra gli ospiti, con Marco Damilano, direttore de L'Espresso, che scherzando aveva poi aggiunto: "Shock". Chiaro il riferimento a un'altra intervista di Renzi, più datata, già entrata nel mirino dell'ironia social. "Draghi is on the table è la battuta dell’anno", si erasentito dalla regia. Insomma Renzi è sempre nel mirino degli sfottò.

