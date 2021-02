Pomeriggio 5, pubblico sconvolto: "Ma è un cadavere?". Cosa mostra l'inviata, choc per Barbara D'Urso

09 febbraio 2021 a

Ci sono aggiornamenti sulla scomparsa della coppia di Bolzano. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna, Laura Berselli è stato ripescato nell'Adige un altro corpo. Pomeriggio 5 ha seguito in diretta quanto stava accadendo per capire se si trattasse o meno di Peter Neumair. L'avvistamento è avvenuto a poca distanza dal luogo dove sabato scorso è stata rinvenuta la salma della madre di Benno, ora accusato di duplice omicidio.

Sul posto anche le telecamere di Barbara d'Urso. "C'è un telo bianco", ha commentato l'inviata. In realtà però quello mostrato dal programma di Canale 5 non era altro che il telo che copre il sonar, uno strumento utilizzato dalle autorità per le rivelazioni sott'acqua. Immediati i commenti dei telespettatori. "È un cadavere?", si è chiesto qualcuno. Mentre un altro su Twitter gli faceva eco: "Stanno facendo la telecronaca del ripescaggio del cadavere?". E ancora: "Al momento del ritrovamento, spero non inquadrino il corpo". A quel punto alla conduttrice non è rimasto che precisare: "Ovviamente - ha detto - se verrà rinvenuta la salma mentre siamo in diretta, non la mostreremo. Ma vi daremo la notizia del ritrovamento".

Sono in corso infatti gli accertamenti. "Non posso né confermare, né smentire che si tratti di lui, siamo in attesa anche noi", ha detto all'Adnkronos l'avvocato della famiglia Neumair Carlo Bertacchi. Intanto nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia sul cadavere di Laura Perselli. Sul cadavere sarebbero presenti dei segni evidenti: non si può escludere che essi siano conseguenti a ferite mortali, forse anche da strangolamento, ma non si può escludere nemmeno l'ipotesi contraria, che siano stati cioè provocati accidentalmente dalla lunga permanenza del cadavere nel fiume. "Quando gli ho detto del ritrovamento del cadavere di sua madre, Benno ha pianto tantissimo – ha dichiarato l'avvocato Flavio Moccia – ha solo detto "la mia mamma" e neppure ha terminato la frase che si è messo a piangere. Ha sempre sperato che i genitori fossero vivi". Secondo la ricostruzione della accusa, Benno avrebbe assassinato i genitori la notte del 4 gennaio e ne avrebbe gettato i corpi dal ponte Vadena, dove sono state trovate macchie di sangue appartenenti proprio a Peter Neumair.

