Grande Fratello Vip, "ami miei occhi...". Dayane Mello massacra Tommaso Zorzi, rissa a sorpresa: caos in casa

Francesco Fredella 10 febbraio 2021 a

Tutti contro tutti. Scintille. E nella casa del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - non mancano colpi di scena. Stavolta è Dayane Mello a stupire tutti quando attacca, inaspettatamente, Tommaso Zorzi. "Ha perso un po’ di valore ai miei occhi", dice.

Si avvicina la finalissima ed è sempre più difficile riuscire ad andare d'accordo nella casa. Tommaso Zorzi nomina Maria Teresa Ruta al GfVip. Dayane Mello lo asfalta: “Non si ragiona così”. Ed è anche la Ruta al centro di un nuovo scontro. Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la giornalista (nominata da Tommaso Zorzi) cerca un chiarimento. Si sfoga con Dayane Mello, che le dice chiaramente come mai Tommaso abbia nominato lei e non Giulia Salemi. “Lui ha pensato che Giulia lo avrebbe nominato. Dopo le cose che gli ha detto Pupo in puntata era l’unico che non mi aveva nominato", tuona Dayane.

Adesso potrebbe aver cambiato definitivamente idea su Tommaso. Eppure, fino a poche settimane fa, lo aveva sempre difeso attaccando Giulia Salemi. “Mi danno fastidio certe cose, non si ragiona così", continua Dayane. “Odio le ingiustizie”.

Maria Teresa Ruta, però, parlando con Dayane Mello dice: “Magari io mi sono avvicinata a Giulia. Povera Giulia, è l’animale più debole tra i due”. Servono a poco le sue parole: Dayane le rivolge una domanda secca. “Perché ieri non ha nominato Giulia?”. Ovviamente arriva subito la replica di Maria Teresa: “Non sapendo chi scegliere dal mazzo ha scelto me. Mi ha nominato apposta. Mi spiace. Mi ha anche fatto passare per una che non prende posizioni”. Caso chiuso? Forse.

