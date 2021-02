Il Cantante mascherato, "chi c'è dietro la giraffa": gira una voce nei camerini, clamorosa coincidenza

10 febbraio 2021 a

Alessandra Mussolini è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta su Rai1 per parlare della sua seconda esperienza a stretto giro di posta in un programma di Milly Carlucci. Dopo essere arrivata fino in fondo a Ballando con le stelle, dove è stata una delle più belle sorprese, la Mussolini ha preso parte anche al Cantante mascherato per due puntate, travestita da pecorella. Ora che è uscita l’ex parlamentare si è lanciata con Matano in ipotesi su chi si cela dietro le altre maschere.

“Visto che venerdì sera ci sarà Al Bano, prendendo spunto da questo, chissà che nella maschera della giraffa non vi sia Romina Power”, ha affermato facendo incuriosire non poco il giornalista di Rai 1. “Stai spoilerando? Se fosse vero sarebbe incredibile”. La Mussolini ha subito chiarito che non sa nulla, le sue sono solo ipotesi: “Su internet sono bravissimi tutti coloro che seguono il programma e fanno ipotesi, allora ne lancio una anche io”.

La Mussolini non si è limitata alla giraffa: “Il lupo secondo me ha l’accento napoletano, quindi potrebbe essere Gigi D’Alessio. Quando ero in camerino cercavo di sentire le voci degli altri. Infine la farfalla, così bella, così alta e magra, che sia Anna Tatangelo?”. “Sarà felicissima Milly Carlucci di questi spoiler”, ha risposto ironicamente Matano.

