Uomini e Donne, ecco Samantha: la tronista curvy di Maria De Filippi. Bellezza sconvolgente

Sempre al passo coi tempi, Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo storico dating-show della rete ammiraglia Mediaset si aggiorna, muta, cambia. E ora eccoci all'ultima novità: a Uomini e Donne è arrivato il momento di una tronista curvy. Nelle prossime puntate del format, infatti, la De Filippi accoglierà in studio la 30enne Samantha, che proverà a trovare il grande amore davanti alle telecamere di Canale 5. Segni particolari? Bellissima: eccola nella fotografia qui sotto.

Samantha, autoironica e molto schietta, sa bene di non rispecchiare i canoni "tradizionali" della fisicità televisiva, insomma non è come Belen Rodriguez o Angela Nasti, per fare due nomi citati proprio dalla nuova tronista nella clip con cui si è presentata. Di Sapri, provincia di Salerno, Samantha non ha mai voluto essere filiforme. Cresciuta in una famiglia che dice essere fatta di "principi, severità e tanta pastasciutta", quando aveva 15 anni arrivò a pesare 90 chilogrammi, troppo, un peso che cercava di nascondere indossando vestiti di alcune taglie più grandi.

Il suo motto? "Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici". Samantha ha spiegato: "Oggi dopo nove anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones, trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello, che è già pieno di amore, quello della famiglia e dei miei amici. Manca solo il mio principe, sperando non sia l’ennesimo caso umano", ha concluso con ironia. Il riferimento ai "nove anni" di Samantha è a un periodo difficile: era entrata in crisi, arrivò a pesare 48 chili ma era comunque infelice. I problemi, ha spiegato, sono stati risolti quando ha compreso che la perfezione sta nella sua unicità. E ora, Uomini e Donne: benvenuta.

