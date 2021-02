È sempre mezzogiorno, bomba di Al Bano Carrisi sulla Clerici: "Il programma? Setta segreta, un complotto"

11 febbraio 2021 a

Al Bano Carrisi, ospite di Antonella Clerici nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, ha parlato del suo ritorno a Il cantante mascherato, dove domani sera venerdì 12 febbraio sarà ospite speciale vestendo di nuovo i panni del Leone. "Nessuno di noi l’anno scorso sapeva chi fossero gli altri concorrenti. Era come un complotto, una setta segreta", ha svelato, "giuro di non aver riconosciuto nessun concorrente".

“Mi manchi”, ha poi detto ad Antonella Clerici in riferimento alla loro esperienza a The Voice Senior di qualche mese fa dove Al Bano era coach in coppia con la figlia Jasmine. E poi, sempre Al Bano, alla Clerici ha detto: "Mia figlia Jasmine è una tua fan. Ora si trova a Milano per incidere. Farà lì l’università”, ha raccontato.

"Che bello, allora la rivedrò", ha esclamato così la Clerici. E c'è già chi parla di un’altra edizione di The Voice Senior, con al Bano e Jasmine sempre come coach. e con la conduzione di Antonella Clerici. Mentre al Cantante Mascherato lo stesso Al Bano, potrebbe ritrovare Romina Power nei panni della Giraffa. Proprio su questa ipotesi la settimana scorsa una sorpresa Alessandra Mussolini aveva commentato con Alberto Matano sull'ipotesi Power-Giraffa:“Stai spoilerando? Se fosse vero sarebbe incredibile”. La Mussolini però poi aveva subito chiarito di non sapere nulla e che le sue erano solo delle ipotesi: “Su internet sono bravissimi tutti coloro che seguono il programma e fanno ipotesi, allora ne lancio una anche io”. Per chi volesse scoprire l'arcano, c'è da attendere soltanto domani sera.

