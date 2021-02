Pomeriggio 5, "attenta" ma è troppo tardi: Barbara d'Urso si spaventa in diretta, incidente imprevisto

11 febbraio 2021 a

Incidente sfiorato a Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso si è spaventata in diretta per quello che stava per capitare a Tatiana La Contessa, invitata in studio per la puntata di giovedì 11 febbraio. Divenuta popolare grazie alla partecipazione al reality di Federico Fashion Style, quando è stata chiamata dalla d’Urso per poco non è caduta davanti a tutti. Per questo la conduttrice di Canale 5 si è subito allarmata, facendole presente di stare attenta.

Ci è mancato poco, infatti che La Contessa potesse rischiare di farsi male: “Non mi cadere… stai attenta!”. L’incidente per fortuna è stato solo sfiorato: “Stavi cadendo? Stai bene?”, si è sincerata la d’Urso, con la sua ospite che le ha risposto sfoderando un bel sorriso: “Tutto bene Barbara, mi sono semplicemente emozionata”.

Poi la conduttrice di Pomeriggio 5 è entrata nel vivo del discorso con la sua nuova ospite, notando subito il look particolare di Tatiana: “Vedo che abbiamo tolto le extension di Federico Fashion Style…”. E l’ospite ha risposto con grande schiettezza: “Sì, è vero… Mi piace molto cambiare”.

