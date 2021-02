Matteo Bassetti a Dritto e Rovescio: "Coronavirus, la caratteristica che rende la variante tremenda". Il vaccino a rischio?

12 febbraio 2021 a

Matteo Bassetti è stato ospite di Dritto e Rovescio, il talk politico di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Il virologo ha analizzato l'attuale situazione del coronavirus in Italia, spiegando il problema e il rischio delle cosiddette varianti. "Le due peggiori sono la sudafricana e la brasiliana, hanno tre caratteristiche particolari che le rendono così tremende", spiega Bassetti.

"La prima è che si concentrano di più nella saliva e quindi più facilmente trasmissibile agli altri. La seconda è che se hai fatto l'infezione la puoi fare nuovamente anche in un periodo molto breve. La terza è che non sappiamo con certezza se i vaccini che abbiamo prodotto fino ad oggi funzionino in maniera completa". Bassetti poi entra più nello specifico dopo una domanda del conduttore.

"La variante inglese, che non possiamo escludere fosse presente già nel nostro paese anche prima e le altre varianti, è più contagiosa, ma al momento sembra coperta dalle vaccinazioni. Per sconfiggerla ci vogliono assolutamente le vaccinazioni", afferma il virologo. Lo stesso professore nella sua disanima fa una differenza tra le varianti già accertate (inglese, sudafricana e brasiliana) con la prima sempre pericolosa, ma abbastanza coperta con i vaccini che sono stati prodotti in questo periodo. A differenza delle altre due (sudafricana e brasiliana) che secondo Bassetti so no molto pericolose.

