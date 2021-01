Coronavirus, Matteo Bassetti a L'aria che tira: "La variante brasiliana pare sfuggire al sistema immunitario"

21 gennaio 2021 a

“Le varianti del Covid potrebbero cambiare i nostri piani?”. Da questo interrogativo di Myrta Merlino ha preso le mosse l’intervento di Matteo Bassetti, che a L’aria che tira ha portato avanti la sua campagna a favore della vaccinazione. “Bisogna evitare di fare terrorismo altrimenti la gente non si fa il vaccino perché pensa che non funziona. Le varianti europee sono fisiologiche”, ha spiegato l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova: “Il virus nel suo ciclo vitale è capace di mutare - ha aggiunto - però è cambiato in maniera non tanto significativa da non far funzionare il vaccino”. Qualche preoccupazione sulla variante brasiliana c’è, anche se al momento è stata studiata troppo poco: “Pare sfuggire al sistema immunitario, quindi le persone possono infettarsi di nuovo in un tempo anche molto breve, nonostante abbiano sviluppato gli anticorpi. Però non ne sappiamo granché, quindi prima di dire che il vaccino non funziona su questa variante aspettiamo e continuiamo a studiare”.

