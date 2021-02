Il cantante mascherato, la Giraffa non respira: panico in studio, "Un ventilatore, presto"

13 febbraio 2021 a

a

a

Succede di nuovo. Il Cantante mascherato deve fare i conti con un altro imprevisto. Questa volta a stare male non è il Baby Alieno, ma la Giraffa del programma di Rai condotto da Milly Carlucci. Nella puntata del 12 febbraio uno dei concorrenti in gara ha accusato il caldo e la mancanza d’aria all’interno della proprio maschera. Immediato l'intervento della conduttrice, che vedendo i gesti della Giraffa, è corsa a chiedere aiuto. “Mi date un ventilatore per favore". E così la maschera della Giraffa ha potuto finalmente respirare un po’. La stessa Carlucci nei giorni scorsi aveva confessato che la Giraffa è una delle maschere più complesse in quanto pesanti e difficili da indossare.

"Una tortura". Mussolini e il dietro le quinte del Cantante mascherato: rivelazione impensabile

Questa volta però è bastato poco per far rinvenire la maschera che subito è stata sottoposta al giudizio dei giudici. Per alcuni all'interno si nasconde Romina Power. È frenare gli entusiasmi ci pensa però l'ex marito Al Bano. Ospite d’onore dello show di Milly Carlucci, sotto la maschera del Leone prima, e come detective dopo, ha rivelato: “Lei non farebbe mai un programma del genere, perché non avrebbe coraggio".

Il cantante mascherato, dopo Baby Alieno torna la paura: ecco chi rischia il collasso

D'accordo con il suo giudizio anche tre su cinque giurati. Questi ultimi infatti sono fermamente convinti che il volto nascosto sia quello di Katia Ricciarelli, mentre per Flavio Insinna si tratta di Ivana Spagna e per Francesco Facchinetti di Raffaella Carrà.

"La Carlucci era terrorizzata". Alessandra Mussolini, cos'è successo davvero dietro le quinte Rai: tutta colpa di un "gesto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.