Striscia la Notizia choc, la bomba sexy cubana che ha fregato il nonnino: "Voleva vedere le curve", roba de censura

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di venerdì 12 febbraio. Ed Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lanciano una delle rubriche storiche del format, "I nuovi mostri", ossia il meglio del peggio che si è visto in televisione nel corso della settimana. Si parte da una ragazza cubana ospitata a Forum e nel mirino per aver "esagerato" con l'anziano per cui faceva la badante. Come? Ballando e circuendolo. E si è giustificata così: "Ma lui voleva vedere le curve". Roba da non credere...

La rassegna continua con un momento di demenzialità pura al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti indossavano una strana bocca gommosa e dovevano bere dell'acqua. Con risultati catastrofici. Non può mancare Italia's got talent con una particolare sfida di flessioni alle quale prende parte Federica Pellegrini, che ovviamente stravince contro Frank Matano. Quindi La Pupa e il Secchione con il consueto carico ultra-trash, marchio di fabbrica del programma.

E ancora ecco l'onnipresente Elettra Lamborghini al programma Decollo Immediato, dove appesa ad un elastico fluttua in alto e in basso, mostrando le sue prorompenti forme al meglio. E ancora si torna al GfVip, dove c'è il gioco "Gira la Ruta". Ossia Maria Teresa Ruta viene assicurata a una ruota di metallo e fatta girare su stessa. Primo posto, un tuffo nel passato, una dedica a Mario Draghi: Striscia la Notizia ripropone il momento in cui, quando era presidente della Bce, fu assalito da una Femen. Un piccolo pezzettino di storia televisiva.

Striscia, "I nuovi mostri" e la cubana: il video

