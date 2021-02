Verissimo, "nebbia totale". Il dramma di Elena Santarelli, terrificante telefonata in tangenziale: quando ha rischiato tutto

13 febbraio 2021 a

Elena Santarelli è stata ospita di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso tutti i momenti difficili vissuti in qualità di mamma di un figlio che ha dovuto affrontare una vera e propria lotta con un tumore cerebrale. La showgirl ha anche scritto un libro nel quale ha raccontato tutto il percorso della malattia di suo figlio e della sua guarigione, con il ricavato che è stato destinato al Progetto Heal, la onlus che si occupa dei familiari colpiti da questo grave male.

La bella notizia per lei e suo figlio Giacomo è arrivata nella primavera del 2019: “Ero in tangenziale, quando ho ricevuto la chiamata ho visto la nebbia totale, non capivo più niente”, ha dichiarato la Santarelli davanti a una Toffanin che non è riuscita a trattenere qualche lacrima di commozione. “Me lo immaginavo che stesse guarendo perché i controlli stavano andando bene, però ci voleva l’ok finale”, ha aggiunto.

Ovviamente la Santarelli ha poi dato la bella notizia anche a tutti i suoi fan sui social, che l’hanno aiutata molto ad affrontare periodi molto difficili: “Anche dietro ai social ci sono tante persone belle, anche se poi magari a volte risaltano di più gli haters, che però sono quattro gatti e pure sfigati. Ho ricevuto affetto e amore da tantissime persone per mio figlio Giacomo, c’è ancora tanta bella gente in giro”.

