Enrico Mentana, la Maratona si "fonde" col TgLa7: caos in studio, il direttore interrompe (a raffica) la collega

Intrattiene i telespettatori con lunghissime maratone fin da quando è iniziata la crisi di governo. Enrico Mentana, si sa, è instancabile, è in grado di andare avanti per ore con i suoi speciali. Dimenticandosi, a volte, del palinsesto della rete, La7. Oggi per esempio, sabato 13 febbraio – puntata importante dedicata al giuramento del nuovo governo guidato da Mario Draghi – la maratona è confluita nel TgLa7. O forse è accaduto il contrario, chissà.

In un esperimento alquanto bizzarro, il direttore di TgLa7 ha provato a mixare le notizie del telegiornale con la ormai famosa maratona. E quindi, nel bel mezzo del suo speciale, Mentana ha fatto entrare in studio la giornalista Bianca Caterina Bizzarri per farle dire i titoli del Tg. Un Tg particolare, ovviamente, spesso interrotto dalle incursioni del direttore. Un vero e proprio caos insomma. Così mentre la giornalista provava ad andare avanti con la scaletta del Tg e con i relativi servizi, Mentana spesso la interrompeva per continuare con la parallela narrazione live sull’avvio del governo Draghi.

I telespettatori, quindi, hanno assistito a una sorta di mix tra approfondimento e all news. Tant’è che in studio, anche durante il Tg, sono rimasti gli ospiti dello speciale Mentana: Alessandra Sardoni, Paolo Celata e Marco Damilano. Non sono mancati neanche dei momenti di disorientamento da parte della Bizzarri. Per non parlare poi dell’irruzione in studio di due "intrusi", Diego Bianchi e il direttore di La7 Andrea Salerno.

