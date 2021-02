Striscia la Notizia, come si è ridotta Tina Cipollari: una foto inquietante, colpo bassissimo. Sorpresa così...

14 febbraio 2021 a

Tempo di look improbabili in televisione. Tempo di "Moda Caustica", la rubrica di Striscia la Notizia che mostra il meglio del peggio della settimana appena trascorsa. Il servizio è stato trasmesso nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda sabato 13 febbraio, condotta dall'inossidabile coppia Ezio Greggio-Enzo Iacchetti. Tre singoli casi, un podio a suon di strambe scelte stilistiche. Dunque, largo al podio in questione...

La terza posizione è per Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. In studio, infatti, si è presentata "fasciata in un vestito attillato multicolor. L'abito sarà anche ricoperto di paillettes, ma non brilla certo per il buon gusto", commenta sarcastico Iacchetti. E in effetti la "soluzione stilistica" per cui ha optato la Cipollari è assolutamente rivedibile. (L'articolo prosegue sotto)

Seconda piazza per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, con un "vestitino dai colori pastello, maniche a sbuffo e stivaloni sopra il ginocchio". "Per qualcuno era un bel pezzo... sì, un bel pezzo che non si vedeva una fetecchia così in tv", picchia durissimo il sarcastico Iacchetti.

Si arriva dunque alla meritatissima prima piazza che, suo malgrado, si aggiudica Veronica Maya a Stasera tutto è possibile. "Una tuta maculata, lei è Maya, ma il vestito non è certo la fine del mondo". Un look azzardato: "Veronica si è data al maculato, la costumista si darà alla macchia", conclude sempre Iacchetti.

Striscia, Moda Caustica: ecco il servizio

