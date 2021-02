Domenica Live, “lui non voleva. Non abbiamo neanche…”: Matilde Brandi, il drammatico segnale a letto

14 febbraio 2021 a

Matilde Brandi non ha ancora superato la fine della storia con Marco, com’è normale che sia dopo diciassette lunghi anni di convivenza. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato com’è andata con il suo compagno una volta che è uscita dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Lui non voleva che facessi il GF Vip - ha dichiarato - quando sono tornata l’ho abbracciato ma lui era freddo”.

Quello è stato il primo segnale importante del fatto che qualcosa si fosse rotto in maniera irrimediabile: “Non abbiamo neanche dormito insieme. Dopo due giorni mi è arrivato un sms in cui mi ha lasciata”. Ovviamente per la Brandi è stato un colpo durissimo: “Sono stata male e sono pure dimagrita, ma ora voglio ricominciare da me stessa”. Inoltre ha ribadito che, per quanto stia male per come sia finita, Marco “è un bravissimo papà”.

A un certo punto la Brandi non è però riuscita a trattenere le lacrime, venendo consolata dalla d’Urso: “Ti mancano i tuoi, anche Marco, ma non sei sola. Scusa se mi permetto di dirtelo, ma anche io sono dimagrita tantissimo eppure i miei figli sono cresciuti benissimo”. L’ex concorrente del GF Vip avrà però sicuramente bisogno di altro tempo per superare una rottura dolorosissima e inaspettata.

