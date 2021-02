Non è l'Arena, Massimo Giletti provoca il medico negazionista: "Il kiwi con il Covid? Ora lo mangio e vediamo cosa succede"

15 febbraio 2021 a

"Il kiwi fa bene". Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 provoca il medico Mariano Amici mangiando il frutto in studio davanti a tutti. Il dottore è finito nella polemica non solo per le sue tesi no vax e negazioniste. Amici ha infatti alimentando il panico affermando, sempre nel programma di Giletti, che un tampone sul kiwi è risultato positivo al Covid. "Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l'essere umano", aveva detto scatenando la reazione di tutti. E così il conduttore lo mette alle strette: "Va bene, ora lo mangio e vediamo cosa succede". Proprio niente, perché quella del kiwi era una tesi che non stava nè in cielo nè in terra.

"Qua bisogna dire che fa bene", prosegue Giletti mentre il medico lo interrompe: "Sì, lo dico anche io e lo ribadisco". Poi Amici ha voluto precisare di non essere un no vax e di non aver mai sottovalutato l'importanza delle vaccinazioni "ma ho sempre messo sul piatto della bilancia i pro e i contro della vaccinazione. Poi sceglie il paziente". Una dichiarazione che stride con quanto scoperto da un inviato di Non è l'Arena. Questo in settimana si è recato nello studio di Amici nascondendo una micro telecamera e senza dichiarare di essere un giornalista.

I pazienti hanno confessato che il medico è anti vaccino e persino contro l'uso delle mascherine. A fare chiarezza in studio ci ha pensato Pierpaolo Sileri che ha rassicurato gli italiani. Il vaccino Astrazeneca funziona "anche sulla variante inglese, i numeri mostrano una buonissima efficacia già con la prima dose". Il vice ministro uscente alla Salute si è anche confrontato con il dottor Paolo Mezzana secondo cui nella prima fase nella campagna vaccinale i medici sono stati divisi tra statali e privati, come se fossero di serie A e B. I primi sono stati vaccinati con Pfizer, i secondi invece con Astrazeneca, ma Sileri ha voluto ribadire che non c'è differenza di efficacia tra i due farmaci.

