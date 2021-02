Live-Non è la d'Urso, Francesco Baccini minaccia di andarsene: "Ho bisogno di pubblicità?". Caos in studio

Francesco Fredella 15 febbraio 2021 a

“Per me Maria Teresa Ruta era la moglie di Amedeo Goria. Non è successo nulla”: Francesco Baccini conferma la versione dei fatti raccontata al Grande Fratello Vip. La Ruta e Baccini sono stati realmente insieme? Ora al Live-Non è la d'Urso Baccini si scontra con la Ruta. “Non c’é stato nulla tra noi. Nella settimana del Festival ero depresso perché la canzone mia era stata scartata”, continua Baccini. Che non vuole gossip. Nella serata “incriminata”, Baccini è andato via all’improvviso quando ha sentito aprire la porta di casa di Maria Teresa Ruta. Quella sera è arrivato un uomo misterioso (che non si sa chi sia).

“Cinque minuti di profondo rosso. Un uomo geloso che torna a casa e trova un altro che ero io”, racconta Baccini. Non vuole il confronto con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa. Sui social Baccini è andato pesante contro la Ruta. “Quando mamma ha parlato di te l’ha fatto in modo molto dolce, aveva il ricordo di una serata piacevole”, dice Guenda. Baccini non ci sta.

“Non voglio che la gente mi ferma per strada e mi chiede della mia vita privata”, continua il cantante. Ma quando Guenda gli dice: “Hai cantato una canzone in prima serata”. E Baccini rincara la dose: “Secondo te ho bisogno di pubblicità?. E così il cantante perde le staffe. Accade di tutto: Baccini vuole andare via e lasciare lo studio. Si alza. Ma poi cambia idea. La Goria resta senza fiato. Sfoggia un abito rosso fuoco. Che infiamma la polemica e la puntata di Live non è la d’Urso.

