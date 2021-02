L'Eredità, Flavio Insinna a un passo dalla disperazione: "Non farlo, non renderlo ancora più doloroso"

16 febbraio 2021 a

Grande commozione nella puntata de L’Eredità andata in onda ieri sera. La sconfitta dolorosa alla ghigliottina ha fatto piangere la campionessa Chiara. In palio c’era un montepremi piuttosto ricco, pari a 230 mila euro. Le parole per cui bisognava trovare un minimo comune denominatore erano: albero, farina, stomaco, salmone e azzurre. La concorrente ha provato a indovinare dando come risposta la parola Rosa. Questa però si è rivelata sbagliata, la parola corretta era Farfalle.

La delusione in studio è stata molto forte. Chiara si è commossa per aver visto andare in fumo la chance di vincere una cifra così importante. Il conduttore, Flavio Insinna, è intervenuto allora per consolarla. “Non piangere Chiara, ti prego. Non rendere tutto ancora più delicato e doloroso per me”, ha detto il presentatore del quiz preserale di Rai 1, rivolgendosi alla donna, che aveva ormai gli occhi lucidi. E ancora: “Non mi guardare così”. La campionessa allora gli ha sorriso, riuscendo a portarsi a casa i complimenti di Insinna per l’ottimo percorso.

A commentare la puntata è stato anche il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che su Twitter ha utilizzato parole al veleno contro la trasmissione e i suoi autori: "Il programma televisivo L’Eredità è un grande imbroglio. Chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco. Cosa ca**o c’entrano le farfalle con l’albero e il salmone. Andate a ca**re".

