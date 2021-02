L'Eredità, gode Flavio Insinna: "Sintonizzatevi su Rai 1", disastroso scivolone in casa di Gerry Scotti. Ecco le prove...

17 febbraio 2021 a

Incredibile, ma vero. Una gaffe impensabile che fa "godere" Flavio Insinna e il suo L'Eredità, il programma in prime time in onda su Rai 1, il quiz di enorme successo che ha la Ghigliottina come gioco finale. Una gaffe commessa proprio dai rivali di Caduta Libera, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5 nella medesima fascia oraria. Già, un incredibile scivolone tra... rivali. Che ha causato non pochi imbarazzi, soprattutto a chi lo ha commesso.

Il tutto è accaduto su Facebook ieri, martedì 16 febbraio, dove sulla pagina del programma di Gerry Scotti i telespettatori avevano ricevuto l'invito a sintonizzarsi alle 18.45 su... Rai 1. Già, proprio sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, la rete rivale su cui a quell'ora va in onda proprio Insinna. Incredibile, ma vero: per errore, Caduta Libera sponsorizza L'Eredità.

"Siete già pronti sul divano?", chiedevano su Facebook con faccina che spediva baci. "Caduta Libera ore 18.45 su Rai 1". Testuali parole, così come potete vedere nell'immagine. Certo, l'errore è stato prontamente corretto, ma ovviamente lo screenshot che dimostrava quanto accaduto aveva già iniziato a girare: la durissima legge di internet.

E chissà cosa hanno pensato i fedelissimi telespettatori di Caduta Libera, che a causa del coronavirus da tempo stanno assistendo a delle repliche del programma, a differenza di quanto accade con L'Eredità. Secondo quanto è trapelato da Mediaset, lo stesso Scotti non avrebbe gradito troppo la scelta dell'azienda di proporre delle repliche al posto di nuove puntate. Una tesi che ha recentemente condiviso e rilanciato anche Maurizio Costanzo.

