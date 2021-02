Grande Fratello Vip, "hai messo la lingua?". Sì: follia di Giulia Salemi, bacio selvaggio a Dayane Mello. Video da censura

17 febbraio 2021 a

Nella casa del Grande Fratello Vip, in questi ultimi giorni, accade di tutto. Siamo quasi agli sgoccioli del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e gli inquilini... fremono. E le telecamere intercettano tutto. Anche questo clamoroso e piccantissimo fuoriprogramma tra Dayane Mello e Giulia Salemi, bellissime e incontrollabili.

Già, perché la Mello era sdraiata sul divano in salotto, quando ecco farsi sotto la Salemi. Quest'ultima si accovaccia su di lei e si avvicina pericolosamente al volto. Dunque, scatta un bacio, bocca a bocca, appassionatissimo, che si vede nel video qui sotto. Un bacio... umido. "Hai messo la lingua?", chiede infatti la Mello. Già, l'ha messa eccome. E le immagini lo dimostrano. La Salemi risponde: "Mi sono confusa un attimo. Pensavo fossi Pier. Ho avuto un attimo di défaillance", conclude. Il riferimento è a Pier Paolo Pretelli, con cui Giulia ha una storia, che assiste al clamoroso siparietto da censura.

Altra curiosità, invece, solo pochi minuti prima. La protagonista è sempre Dayane Mello, che rifletteva: "Ieri guardavo il mio microfono e pensavo che tra 13 giorni non saremo più insieme". A risponderle ancora una volta la Salemi: "Portatelo come souvenire". Ma la brasiliana. "No amore, già quattro microfoni mi scalano dal budget, scherzi? Ora solo amore per questo microfono fino alla fine". Insomma, la Mello ha distrutto ben quattro microfoni, che la produzione le avrebbe messo sul conto. Sarà vero?

