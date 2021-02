Uomini e donne, proposta indecente a Maria De Filippi: "Cosa sono disposta a fare per un uomo", la vip pronta a tutto

18 febbraio 2021 a

Corinne Clery coglie la palla al balzo. Se Maria De Filippi, come sembra secondo alcune recenti indiscrezioni poi smentite dall'interessata, volesse fare davvero la versione vip di Uomini e donne, a lei piacerebbe molto partecipare. A rivelarlo è la stessa attrice sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. La Clery che è single da parecchio tempo ha detto che pur di innamorarsi di nuovo sarebbe disposta a mettersi in gioco pubblicamente come tronista a Uomini e Donne dalla De Filippi: “Fare la tronista potrebbe essere divertente…”, confessa. Non solo. La bellissima attrice si spinge oltre e dice come si dovrebbero comportare i vari corteggiatori nei suoi confronti: "Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più".

Sicuramente il suo uomo ideale deve essere un'amante degli animali proprio come lei. E dovrebbe essere una persona molto simpatica: "Dovrebbe amare gli animali e essere disposto a dormire insieme ai miei cani! E poi dovrebbe farmi tanto ridere…", confessa.

Quindi non ci resta che aspettare e vedere, nel caso si facesse veramente l'edizione vip di Uomini e donne, se Corinne Clery si siederà sul trono e se magari riuscirà da lì a trovare l'uomo della sua vita.

