Che tempo che fa, colpo epocale di Fabio Fazio e complottisti in pieno delirio: chi porta in studio domenica sera

18 febbraio 2021 a

a

a

Complottisti scatenati. Già, perché dopo Barack Obama, Fabio Fazio mette a segno un altro, clamoroso, colpaccio. Si tratta di un nuovo super-ospite per la prossima puntata di Che tempo che fa, quella in onda il 21 febbraio su Rai 3. L'ospite? Niente meno che William Henry Gates III, più noto come Bill Gates, uno degli uomini più ricchi al mondo (Forbes stima il suo patrimonio in 120,2 miliardi di dollari, quarto nell'ultima graduatoria in cui compare ininterrottamente dal 1987) e, soprattutto, l'uomo al centro di molteplici e deliranti teorie cospirazioniste sul coronavirus.

Secondo le follie che trovano terreno fertile soprattutto sul web, sarebbe infatti proprio il fondatore di Microsoft una delle "manine" dietro alla pandemia globale, mosso da presunti interessi economici sui vaccini e soprattutto dalla ferrea volontà di ridurre la popolazione umana. Deliri. Follie che però sono anche pericolose.

Tant'è, Fabio Fazio mette a segno un colpo davvero di primissimo piano. In verità, non si tratta di una "prima" assoluta per Bill Gates a Che tempo che fa: fu ospite già il 20 novembre del 2004, 17 anni fa insomma. All'epoca era fisicamente in studio, questa volta presenzierà in collegamento, anche e soprattutto per le restrizioni imposte dal Covid.

"Qua si in*** tutti". La Littizzetto prima offende e poi esplode: botta e risposta con il sindaco leghista

E Che tempo che fa e la Rai, con Bill Gates come ospite, si aspettano un altro botto in termini di share. Già l'ospitata di Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti, aveva dato ottimi risultati, con lo share al 13%, cifra che rappresenta il record stagionale per la trasmissione in una stagione già di per sé piuttosto fortunata. Insomma, il ritorno a casa, su Rai 3, a Fazio sembra aver portato bene.

"Cos'ha fatto la Rai". Mara Venier e l'ospitata di Obama da Fazio: una clamorosa rivelazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.