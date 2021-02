Striscia la Notizia fa a pezzi Walter Ricciardi: "Ecco mister lockdown mentre finge di tossire dentro a un cinema"

19 febbraio 2021 a

Lo abbiamo ribattezzato "mister lockdown". Si parla ovviamente di Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale è ossessionato dalle serrate per contenere il coronavirus. La sua soluzione è sempre la stessa: chiudere tutto. Lo ha proposto anche lo scorso weekend, "lockdown severo e per tutta Italia", scatenando le ire di politici, commercianti e chi più ne ha più ne metta (il consigliere, poi, ha anche fatto l'offeso, minacciando le dimissioni). Insomma, Ricciardi suo e nostro malgrado è l'uomo del momento. E in virtù di questa sua centralità, ecco che finisce anche nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che gli dedica un servizio, piuttosto tagliente, nel corso della puntata trasmessa giovedì 18 febbraio.

"Secondo Walter Ricciardi, consigliere di Speranza, è necessario un nuovo lockdown. E noi abbiamo il trailer", premette la voce fuori campo di Ezio Greggio. Il trailer di che cosa? Presto detto, della nuova fiction che verrà trasmessa dal fantomatico canale Rai Scoglio 24, dal titolo: Il commissario Ricciardi e il lockdown maledetto. "Dalla finestra, controlla che tutti rispettino il lockdown. Dunque, quando le persone si rendono conto di essere spiate, scappano uno a uno", viene anticipato nel trailer.

Le immagini proseguono con il montaggio dei finti interrogatori in cui Ricciardi mette sotto torchio chi si "permette" di uscire di casa. Roba da Stasi, insomma: ironia, quella di Striscia la Notizia, che la dice lunghissima sui metodi del fedelissimo di Speranza. Ma non solo. Lo sfottò poi si fa brutale: "Per dimostrare che il lockdown è necessario, Riccardi si è fatto venire dei sintomi", ed eccolo all'interno di un cinema mentre finge di tossire. Troppo, tanto che nella "fiction" ideata da Striscia lo stesso Speranza inizia ad avere dei dubbi sul suo conto. Ma non solo: il trailer si conclude con "i commercianti che ce l'hanno a morte con lui". E così eccoli, i commercianti, che si fanno sotto a Ricciardi e lo minacciano in modo piuttosto esplicito...

