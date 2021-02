Striscia la Notizia, Maria Elena Boschi e la risposta a Staffelli: "Una scelta mia". Ci prende per i fondelli? Girano strane voci

18 febbraio 2021 a

Che giornataccia, per Maria Elena Boschi. Prima le paparazzate di Alfonso Signorini e le foto pubblicate su Chi mentre è impegnata in una "sessione" di shopping super-lusso. Poi, ci si mette anche Striscia la Notizia. Già, perché nella puntata in onda su Canale 5 questa sera, giovedì 18 febbraio, l'esponente di Italia Viva riceverà il famigerato Tapiro d'Oro, a consegnarlo ovviamente l'onnipresente Valerio Staffelli. Insomma, anche la renziana finisce nel mirino del tg satirico Mediaset ed è costretta ad incassare lo sfottò.

La ragione del Tapiro? Presto detto: dopo molteplici voci e indiscrezioni, nel nuovo governo di Mario Draghi - chiamato ad incassare la fiducia in queste ore - è rimasta senza poltrona. Nessun incarico ministeriale, infatti. E intercettata da Staffelli, la Boschi però offre una differente versione dei fatti: "Mi sono tirata indietro io dalla mischia, ho detto fin da subito che non volevo nessun incarico. Non voglio fare il viceministro e neanche il sottosegretario, quello che mi importa è il bene dell’Italia". E nel corso della consegna del Tapiro, la Boschi - anticipano dalla redazione di Striscia - si lascia anche andare a una battuta sul suo fidanzato, l'attore Giulio Berruti.

Insomma, la Boschi afferma di essersi sfilata di sua sponte. Chissà. Per certo, i rumors sul suo conto non sono affatto terminati. Da giorni, infatti, circola con insistenza un'indiscrezione che la riguarda e relativa proprio a un sottosegretariato, quello alla Farnesina. La deputata di IV sarebbe insomma in corsa per un ruolo di rilievo al ministero degli Esteri. E nel caso quella poltrona arrivasse, l'incrocio con Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sarebbe assai pericoloso. Tra i due non corre buon sangue, soprattutto da quando Renzi e Italia Viva hanno acceso la miccia che ha portato alla deflagrazione di Giuseppe Conte e al suo abbandono a Palazzo Chigi.

