Striscia la Notizia, video-bomba su Taylor Mega: "Non ho bevuto". Sbronza in diretta (e occhio alle forme): ma davvero?

Sotto a chi tocca. E oggi tocca alla biondissima e incontenibile Taylor Mega. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella di mercoledì 17 febbraio, ed è proprio lei, l'influencer, la protagonista - suo malgrado - di Fatti e Rifatti, tutta dedicata ai ritocchini estetici a cui si sarebbero sottoposti i vip. Lo schema è sempre lo stesso: prima le immagini di sfondoni e siparietti televisivi, dunque il verdetto dello scanner-test.

La voce fuori campo di Ezio Greggio la dileggia un poco: "Una showgirl che detta le mode, ha anche la risata contagiosa", e via con il primo imbarazzante fuorionda, dove si schianta su un tavolo. "In tv? Sa far sentire la sua voce", aggiunge Greggio. dunque mostrano Taylor Mega in una versione "cantante", piuttosto imbarazzante. O meglio, inascoltabile. Quindi si prosegue con un furibondo scontro con Antonella Elia, che andò in scena sempre su Canale 5. "Quando c'è di mezzo lei si scatena sempre un Taylor Mega parapiglia".

E ancora, Striscia - impietosa - mostra le immagini di quando si collego decisamente brilla da Barbara D'Urso: "Ti sei fatta uno spritz prima della diretta?", chiedeva Carmelita. "Non ho bevuto", rispondeva lei, parole accolta da risate di tutto lo studio e profondo imbarazzo. Già, sembrava tutt'altro.

Infine, il verdetto dello scanner test. Ovviamente positivo: "Le labbra? Sì, se le è rimpolpate a dovere". E le foto stanno lì a dimostrarlo, piuttosto incontestabili. E ancora: "Oltre al volume degli affari, Taylor ha aumentato anche il volume del decollete", commenta sornione Greggio nel servizio. E anche in questo caso, sinceramente, i dubbi stanno a zero.

Striscia, Fatti e Rifatti su Taylor Mega: il servizio

