Striscia la notizia, Ezio Greggio: "Ricordiamo chi oggi non c'è più". Ed Enzo Iacchetti si commuove

"Andiamo avanti". Striscia la notizia riesce a far piangere in diretta anche Enzo Iacchetti. L'occasione, d'altronde, era di quelle importanti: il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha stabilito "un record mondiale", come l'ha definito il sodale di Iacchetti Ezio Greggio, 7.000 puntate. Roba da storia della tv, non solo italiana. Anche perché, ascolti alla mano, Striscia è costantemente ai vertici.

Per celebrare la ricorrenza, umana e professionale, Ricci ha fatto preparare un servizio commemorativo sui 33 anni del programma riassunti in 2 minuti, con tutti i volti storici che si sono susseguiti dietro al bancone più famoso del piccolo schermo nostrano. Prima storica puntata: 7 novembre 1988. C'era sempre Greggio, vero e proprio uomo-bandiera, ma a suo fianco aveva non Iacchetti ma Gianfranco D'Angelo (con cui formava un indimenticabile tandem in quegli anni anche a Drive In, show cult sempre a firma di Ricci).

"Sono un po’ psicolabile - ha commentato commosso Iacchetti in studio -, devo ringraziare tutti, non so più cosa dire. Partiamo con il tg altrimenti mi metto a caragnare dall'emozione". E per una volta anche Greggio, la parte più "cinica" del duo, si è lasciato andare. "Salutiamo tutti, anche quelli che non ci sono più". E la mente di molti è corsa anche a Giorgio Faletti, artista versatile che prima di darsi al giallo con straordinario successo si era anche esibito come conduttore del tg satirico: miracoli di Striscia, cose che solo Ricci...

