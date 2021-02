Massimo Cannoletta, gaffe a Oggi è un altro giorno: "Non me lo avete chiesto", la Bortone reagisce così

19 febbraio 2021 a

“Massimo in 5 minuti”. Così si chiama la rubrica che ormai da qualche tempo è stata aggiunta all’interno di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. A condurla è ovviamente Massimo Cannoletta, che si è fatto un nome dopo aver sbancato a L’Eredità, dove è stato il super campione di Flavio Insinna per diverso tempo. Adesso è tornato su Rai1, ma nella veste di divulgatore, che era poi quello che faceva già prima di partecipare al gioco che gli ha fruttato migliaia di euro vinti.

Oggi nella rubrica in questione Cannoletta ha parlato di fiori, rivelando una curiosità personale riguardo a Umberto Eco: “Amo moltissimo ‘storia della bellezza’ e ‘storia della bruttezza’ perché adoro l’arte”. Poi è scoppiato a ridere per un motivo ben preciso: “So che non me lo avete chiesto, ma volevo dirvi ugualmente che questi due libri sono i miei preferiti”. A questo punto anche la Bortone e gli altri ospiti di Oggi è un altro giorno sono scoppiati a ridere.

In ogni caso gli aneddoti di Cannoletta sono sempre interessanti: la scorsa settimana ne aveva raccontato uno sulla tomba di un personaggio famoso, mentre stavolta si è lanciato in una battuta su Fiordaliso - intervistata poco prima dalla Bortone - per introdurre l’argomento dei fiori. “Di cosa parlo oggi? Di Fiordaliso in Fiordaliso, parlerò di fiori”.

