L'eredità, Massimo Cannoletta si sfoga: "Quel signore mi deve 40mila euro". Retroscena: Insinna che dice?

"L'Italia deve sapere, quel signore mi deve 40mila euro". Massimo Cannoletta, supercampione dell'Eredità, in studio da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai1 svela "gli altarini" del quiz condotto da Flavio Insinna, che lo ha visto dominare per 51 puntate consecutive incassando 280mila euro in gettoni d'oro (che come da prassi e burocrazia dei programmi televisivi non ha ancora portato a casa).

Ormai diventato presenza fissa del talk pomeridiano, e amatissimo dai telespettatori, ha ricordato un episodio "spiacevole" della sua per tutto il resto straordinaria permanenza all'Eredità: "Il signor Mal mi deve 40mila euro, l’Italia deve sapere". Il signor Mal è proprio il grande cantante inglese, diventato famosissimo in Italia negli anni 60 e 70 con brani come Yeeeeeeh! e Furia (Cavallo del west).

Colpo di scena, dunque, e c'è chi pensa a un antipatico strascico legale. Sbagliato. "Il 21 novembre scorso - ricorda Cannoletta -, seduto al tavolo della ghigliottina, la primissima parola delle 4 era Mal, e non era riferita a lui. Però io, grande ammiratore, grande amante di questo grande artista, ho pensato a lui". Risposta sbagliata e 40mila euro andati in fumo. Ecco, dunque, il motivo della minacciosa battuta del bravissimo campione siciliano. "Però, come ricompensa, dopo un po’ di mesi hai conosciuto Mal", scherza la Bortone.

