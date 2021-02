L'Eredità, la bruttissima fine della campionessa Chiara: "Fatta fuori col trucco". E Flavio Insinna tira in ballo l'amatriciana

13 febbraio 2021 a

Una caduta con "trucco", a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 campionissimo di share. A cadere è stata la campionessa Chiara, che non riesce a superare l'ostacolo finale, la Ghigliottina. Insomma, non riesce ad indovinare la parola misteriosa. Al gioco finale, Chiara ci era arrivata con una cifra-monstre, pari a 210mila euro, poi "tagliata" tre volte: insomma, in definitiva giocava per 52.500 euro, cifra comunque assai cospicua raggranellata al termine di una puntata ricca di colpi di scena.

Dunque, la Ghigliottina e le parole-indizio in base alle quali avrebbe dovuto desumere la parola misteriosa: giorno, segreto, senza, cinematrografico e base. Chiara ha tentato la risposta con "spazio", anche se sin dal principio era parsa la risposta sbagliata. Infatti, la parola misteriosa era "trucco". Caduta col "trucco", appunto. E Insinna, per spiegargli quale fosse la parola misteriosa, ha addirittura tirato in ballo l'amatriciana.

Nel frattempo, L'Eredità ha salutato Andrea Matarazzo, concorrente che aveva monopolizzato le ultime settimane della trasmissione dopo l'addio di Massimo Cannoletta, campione senza alcun precedente e ora dirottato su Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Matarazzo chiude dopo aver partecipato in tutto a otto Ghigliottine, indovinando la parola misteriosa in due occasioni: in totale, si è portato a casa un montepremi di 122.500 euro in gettoni d'oro. Insomma, niente male.

