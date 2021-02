Le Iene, Nina Palmieri: "Mi piaccio molto nuda", la confessione sul nuovo programma senza vestiti

20 febbraio 2021 a

Nina Palmieri è uno dei volti di punta de Le Iene, lo storico programma che va ancora in onda su ItaliaUno. Non solo, perché da poco tempo l’inviata nonché conduttrice è anche alla guida di un programma molto particolare: si tratta di Naked Attraction, che va in onda su Discovery+ e che vede i protagonisti partecipare tutti come mamma li ha fatti. Il format prende spunto dalla versione inglese: si tratta di un dating show in stile Uomini e Donne, ma con la particolarità che gli incontri avvengono senza vestiti addosso.

"In onda così, ma fuori...". Bomba di Dago sulle due conduttrici: quello che mai avreste detto (e pensato) del duo Palmieri-Ruggeri

“Sono da tempo fan della versione britannica - ha dichiarato la Palmieri in un’intervista rilasciata a Vero Tv - lo trovo un programma innovativo per molti temi. In Italia non esiste l’educazione sessuale, io invece mi piaccio molto nuda”. Da questo punto di vista si tratta infatti di un prodotto televisivo davvero innovativo e originale per il nostro Paese, dove il tema del sesso è ancora spesso e volentieri tabù.

La Palmieri nella stessa intervista ha spiegato che tipo di persone decidono di partecipare a Naked Attraction: “Alcuni di loro avevano problemi di autostima, oppure con una parte del loro corpo, dalla pancetta alla cellulite”. E quindi l’inviata delle Iene si è detta orgogliosa di aver portato in Italia un programma del genere, di cui era fan della versione inglese.

