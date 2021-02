Verissimo, Belen Rodriguez e quel dettaglio misterioso ripreso dalle telecamere: "Avete notato?"

20 febbraio 2021 a

Belen Rodriguez più raggiante che mai a Verissimo. La modella argentina, ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 20 febbraio, si è lasciata andare a diverse confessioni. Tra queste il periodo felice che vive con il compagno Antonino Spinalbese. Nel salotto di Canale 5 Belen si è presentata con un candido e lungo abito bianco e un tacco nero ai piedi. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato un altro dettaglio. Osservando i primi piani della modella, in tantissimi su Twitter hanno sostenuto che il suo labbro superiore sia stato ritoccato con la chirurgia plastica. "Basta con i ritocchini estetici", c'è anche chi le consiglia.

La showgirl però non ha alcuna intenzione di cedere alle critiche e lo ha detto chiaro e tondo dalla Toffanin. Il motivo? Le relazioni dei vip, portate spesso alla ribalta e diventate bersaglio per i media. Eppure per Belen non c'è alcuna differenza con le persone comuni: "Noi veniamo criticati solo perché appena mettiamo piede fuori casa ci fotografano", ha commentato per poi aggiungere: "Dieci fidanzati diversi? E chi se ne frega?!". Poi l'appello affinché uomini e donne vengano considerati sullo stesso piano. "Io non sono femminista - ha premesso -, non mi piacciono gli estremi".

Infine la domanda della conduttrice su un matrimonio in vista. "Sono dell’idea di sposarmi tutti i giorni, però a livello burocratico poi, come mi è già successo, ci finiscono di mezzo avvocati e altro. Si all’idea del matrimonio, no a quella di un contratto”, ha chiosato lasciando intendere che nulla è escluso.

