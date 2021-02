Verissimo, prima della felicità: il dramma che Belen Rodriguez aveva nascosto. "Incinta per sbaglio, abbiamo perso il bambino"

19 febbraio 2021 a

a

a

Colpaccio per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ospiterà la showgirl più attesa degli ultimi tempi: Belen Rodriguez. La modella argentina sarà ospite di Canale 5 nella puntata del 20 febbraio. Tra gli argomenti sicuramente la gravidanza nascosta fino all'ultimo momento. "Aspetto una bambina - ha detto dalle anticipazioni -. Si chiamerà Luna Marie”. Una notizia che aspettava, assieme al compagno Antonino Spinalbese, con grande ansia: “Sognavo fosse una femminuccia - ha infatti ammesso -. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

"Il primo uomo ad esserlo". Brutale umiliazione per De Martino, Belen Rodriguez lo annienta (nell'intimo) con una frase

La Rodriguez chiude così definitivamente il capitolo Stefano De Martino. Con l'ex marito, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, è finita e non nel migliore dei modi. “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, ha confidato senza mezzi termini per poi lasciarsi andare a una confessione ben più dolorosa. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". Poi la brutta sorpresa: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. E la coppia è più felice che mai.

"Chi ha le palle". Belen Rodriguez, parole pesantissime: "I potenti che mi corteggiano", il segreto svelato

A raccontarsi - questa volta sul settimanale Chi - anche Antonino che dice di non aver mai preso in considerazione l'idea di sposarsi e avere figli. Fino a quando non ha conosciuto Belen. “Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre – ha spiegato – non volevo sposarmi e non volevo figli”. Acqua passata però.

"Poveracce, pure in gravidanza?". Belen Rodriguez, sfogo brutale: chi la ricopre di insulti beceri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.