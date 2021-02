Verissimo, "il suo errore più grande". Maria Teresa Ruta e quella frase che pesa come un macigno: all'angolo da Silvia Toffanin

19 febbraio 2021 a

Filtrano ulteriori indiscrezioni e anticipazioni sulla puntata di Verissimo in onda domani, sabato 20 febbraio, su Canale 5. Nello studio di Canale 5, infatti, ecco che ci sarà anche Maria Teresa Ruta, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in cui è stata una delle protagoniste più amate e seguite. Un finale amaro, per lei al GfVip, "tradita" da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due delle persone che riteneva più vicine e che però, nei fatti, hanno brigato per farla fuori. Riuscendoci. Eliminazione che ha bruciato, alla Ruta, che ha provato ad uscire dalla casa senza salutare gli altri concorrenti, fermata però in extremis da Signorini.

Dalla Toffanin, ovviamente, la Ruta racconterà la sua esperienza all'interno della casa. In particolare, si spenderà sul rapporto con la figlia, Guenda Goria, con la quale ha condiviso una lunga fetta di questo Grande Fratello Vip: entrambe, infatti, erano inquiline nella casa di Cinecittà. Qualche settimana fa, la stessa Guenda era stata ospite a Verissimo, dove parlando della madre aveva detto: "Io e mia mamma non siamo riuscite a trovare il modo di confrontarci per tanto tempo, questa convivenza ci ha aiutato. Forse il suo errore più grande è stato non confidarsi con noi, forse per tutelarci". Parole piene di tenerezza e dalle quali, però, emergeva anche una critica. Parole alle quali, per certo, Maria Teresa risponderà.

E ancora, tra gli ospiti di Silvia Toffanin, ecco Belen Rodriguez, che finalmente si sbottonerà sul suo rapporto con Antonio Spinalbese: la coppia aspetta anche un bambino, insomma il recente amore è stato davvero travolgente. Dunque in studio anche il cantante Aiello, con la sua prima intervista tv in assoluto: dopo aver raggiunto il successo con Arsenico e Vienimi (a ballare), Aiello ha conquistato il Festival di Sanremo, dove concorrerà con il brano Ora. Infine, tra gli ospiti di Silvia Toffanin la giornalista sportiva Ilaria D'Amico, compagna di Gigi Buffon.

