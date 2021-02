Verissimo, Rocco Casalino: "Così ho pagato i debiti", un'ammissione senza precedenti sul suo conto

19 febbraio 2021 a

Continua il tour di Rocco Casalino nelle trasmissioni televisive per la presentazione del suo nuovo libro "Il portavoce". Questa volta tocca a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin su Canale 5, dove però non si è parlato di politica ma soprattutto della vita privata di Casalino, a partire dalla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2000. L'ex portavoce del premier Giuseppe Conte ha rivelato di aver preso parte al reality solo per problemi economici.

Pare infatti che dopo la sua laurea, la sua famiglia non avesse più risparmi. Sua mamma era arrivata ad accumulare 10mila euro di debiti per farlo studiare: "L’ho visto come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldini e, infatti, con i famosi gettoni d’oro vinti con il reality ho pagato il debito di mia madre”. Casalino ha rivelato, poi, tutto il suo dispiacere per quello che ancora oggi si dice di lui proprio a causa del Gf: "Un certo mondo intellettuale e snob mi discrimina con pregiudizio per quello che ho fatto vent’anni fa”.

Casalino ha parlato anche della sua storia d'amore con Josè: "Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma sono omosessuale e sono contento di esserlo”, ha confessato. Tempo fa, invece, fu travolto dalle polemiche per una frase, "Se esistesse una pillola per diventare eterosessuale, la prenderei". Ospite della Toffanin, però, l'ex portavoce ha spiegato di aver pronunciato quelle parole solo perché pensava di non poter avere la storia perfetta. Inoltre, quando ha scritto il libro, Casalino e Josè erano in un momento difficile della loro relazione e quindi non è stato molto carino nei suoi confronti. “In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme”, ha spiegato.

