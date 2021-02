C'è posta per te, Renato Zero spiazza anche Maria De Filippi: "Il più grande stalker"

Francesco Fredella 21 febbraio 2021 a

a

a

Entra Renato Zero a C’è posta per te ed il pubblico va in delirio. Sulle note di uno dei brani di ZeroSettanta, l’ultimo lavoro di super Renato, parte la hola e gli applausi. "Non ho perso nemmeno un istante di questi ultimi 6 mesi. Sono il più grande stalker italiano, nel senso buono del termine perché guardo tutto", dice Renato Zero. La sua sorpresa a due nonni sprint emoziona tutti.

Il padre morto e una vita straziante, il dramma di Francesca e il gesto (pazzesco) di Paolo Bonolis: lacrime in studio





Anche il cantate romano è nonno. Infatti, non tutti sanno che suo Roberto Anselmi o meglio, Roberto Anselmi Fiacchini (il vero nome di Renato Zero infatti è Renato Fiacchini) lo ha reso nonno. Renato ha adottato Roberto quando lui aveva all’incirca 30 anni dopo la morte di entrambi i genitori.

"C'è troppa gente per...", "Sei un cretino": battuta spinta di Bonolis? Maria De Filippi lo infilza

"Ero al cinema e noto questo ragazzino pettinato come Bart Simpson. Mi raccontò la sua storia: il padre era morto e la madre era malata – aveva raccontato tempo fa in un’intervista -. Sono sempre stato portato a prediligere le persone meno fortunate. Roberto aveva perso i genitori ed io ho sentito che era giusto potergli dare supporto morale, poi diventato anche istituzionale". Nel 1993 Roberto divenne bodyguard di Renato Zero e nel 2003 a tutti gli effetti suo figlio.

Sergio morto a 30 anni, Federica Pellegrini sconvolta: chi era il ragazzo, cosa lo legava alla campionessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.