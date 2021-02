C'è posta per te, "non rivedrai mai più tua figlia. Orrore e dramma contro Giovanna, choc per Maria De Filippi: ferma la diretta

14 febbraio 2021 a

Caos e brividi a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi del sabato sera in onda su Canale 5. In studio si parla di Giovanna, la storia di una madre, e Mariarosaraia, la figlia che non vede da sei anni. Giovanna sa di essere diventata nonna, ma non ha mai visto la nipote, dopo che ha avuto un litigio con i suoi consuoceri. Da quel momento non ha più avuto contatti con la figlia e con il suo fidanzato Stefano. Alle spalle di Giovanna una storia difficile: la figlia cresciuta da sola, problemi economici, ma anche fisici ed economici. Insomma, un calvario.

E dopo aver ricevuto un avviso di sfratto, Giovanna chiede aiuto ai genitori di Stefano che riescono a trovarle un piccolo appartamento accanto alla loro abitazione. A Giovanna restano solo i mobili e il suo lavoro, ma quella casa è troppo piccola per accogliere i mobili e troppo lontana dal suo ufficio. Dunque, Giovanna ringrazia e declina l'offerta dei consuoceri. E Stefano, uno di loro, prende il rifiuto come un affronto e decide che sua moglie non avrebbe più dovuto vedere la madre. Incredibile, assurdo, doloroso. Ma vero.

Parole pesantissime che costringono la De Filippi ad intervenire: "Io mi sento un po' in imbarazzo - ha affermato rivolgendosi a Mariarosaria - perché in ufficio ho visto una donna adulta che soffre terribilmente e che vorrebbe solo mettere le cose a posto. Mi sembra che il veto più grande sia quello dei tuoi suoceri". Ma niente da fare, Stefano torna sulla vicenda della casa. Giovanna disperata scoppia a piangere: "Io ti amo figlia mia", dice disperata per ppi scoppiare a piangere. "Io non voglio essere invadente, vorrei solo poter fare la mamma e la nonna». Ma Mariarosaria e Stefano sono irremovibili. Un dramma, in prima serata su Canale 5.

