C'è posta per te, il padre morto e una vita straziante: il dramma di Francesca e il gesto (pazzesco) di Paolo Bonolis. Lacrime in studio

Arriva Paolo Bonolis. A C’è posta per te - nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio - il primo super ospite è proprio lui, il re dei game show. Bonolis nello studio di Maria De Filippi incontra una famiglia intera di Bellaria. Una storia strappalacrime: il papà muore e mamma Francesca è costretta a tirare su la famiglia con mille sacrifici. Una storia simile a quella di tante altre famiglie. Bonolis ascolta la lettera che legge la De Filippi, si commuove dietro la busta. E resta in silenzio.

Poi Maria lo chiama in studio. Ed è show. I tre figli ridono a crepapelle. “Non ho portato Luca Laurenti perché è rimasto incastrato nel baule”, dice scherzando Bonolis. E spunta il regalo: “Dove vuoi andare in crociera?” Bonolis chiede. Tutti sorridono. “Mia madre vuole andare a Istanbul”. Il super regalo di Bonolis è proprio una crociera. La signora Francesca partirà con i suoi figli Domenica, Anna e Luigi (che scrivono al programma della De Filippi per fare un regalo alla loro madre).

C’è posta per te continua verso un’inarrestabile corsa: gli ascolti sono stellari. Da quando è tornato in onda il programma Queen Maria viaggia con uno share che arriva al 30%. Vince e convince. E la concorrenza trema. Nelle scorse puntate non sono mancati super ospiti: da Zaniolo a Claudio Amendola, passando per Ciro Immobile, Gianni Morandi e Can Yaman (il turco che sta spopolando ovunque e che interpreterà Sandokan in una serie tv). Il people show dei sentimenti non invecchia mai: un appuntamento inossidabile per il sabato sera degli italiani, che premiano la De Filippi.

