C'è posta per te, Sergio morto a 30 anni: Federica Pellegrini sconvolta. Chi era il ragazzo, cosa lo legava alla campionessa

14 febbraio 2021 a

a

a

Una puntatona, quella di C'è posta per te in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio. Ospiti di altissimo calibro, per Maria De Filippi. Dopo Paolo Bonolis, in studio anche Federica Pellegrini, la "Divina" e super-campionessa di nuoto. E la Pellegrini non è riuscita a nascondere le emozioni che ha provato sentendo la vicenda di Marica e dei genitori di Sergio, una storia toccante e piena di dolore di cui si è parlato nel corso di C'è posta per te.

Nicolò Zaniolo fa l'assegno? CIro Immobile travolto a C'è posta per te: "Braccino corto", confronto impietoso

"Un dolore così grande dei genitori non lo dovrebbero mai provare. Sono qui per darvi un po' di forza, so che state facendo del bene", ha commentato la Pellegrini. Il punto è che Maria Teresa e Patrizio hanno perso loro figlio, Sergio, per poi creare una associazione che porta il suo nome. E la Pellegrini, per aiutarli, ha donato all'associazione uno dei costumi con i quali aveva garettgiato, in modo da poter essere utile nel corso della raccolta fondi.

"Me la gioco fino in fondo". Irene Pivetti, la missione impossibile: come se la ride Maria De Filippi

Marica era la fidanzata di Sergio, morto per un malore improvviso. E la Pellegrini era il "regalo" per Marica: lei e Sergio erano grandi appassionati di sport e di nuoto in particolare. Il ragazzo se ne è andato a 30 anni e, ovviamente, il contraccolpo per Marica è stato durissimo. Il periodo successivo è stato drammatico, e Marica ha spiegato che è riuscita a riprendersi proprio grazie ai genitori di Sergio, con i quali ha stretto un legame indissolubile, fortissimo e anche un poco salvifico.

"Davvero imbarazzante": Claudio Amendola, gesto clamoroso: cosa regala alla giovane coppia di C'è posta per te

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.