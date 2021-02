C'è posta per te, "cretino": battuta spinta di Paolo Bonolis, Maria De Filippi lo infilza

14 febbraio 2021 a

Mattatore della puntata di C'è posta per te di ieri sera, sabato 13 febbraio, è stato Paolo Bonolis. Su Canale 5, in casa di Maria De Filippi, il noto conduttore Mediaset ha preso parte a un lungo segmento di programma, sfoderando il suo carico di battute e di ironia. Bonolis, inoltre, ha regalato una crociera a una donna in difficoltà: la signora aveva sempre desiderato proprio fare una crociera. Vicenda che ha toccato il conduttore che si è così deciso ad aiutare la signora.

Ma come detto non ci sono state solo le lacrime. Anzi. C'è stato tempo, spazio e modo anche per le gag. Una di queste proprio con la De Filippi. Bonolis, infatti, si è rivolto alla conduttrice affermando: "Stai bene pure te, ma c'è troppa gente per noi". Dopo una risata, la De Filippi ha replicato, infilzandolo: "Cretino, l'ho capita dopo".

Il punto p che Bonolis si è presentato in studio senza la moglie, Sonia Bruganelli, e i cinque figli. Così, una volta entrato in studio, si è salutato con la De Filippi con l'ormai classico colpo di gomito. "Sei in forma", gli ha detto la De Filippi. A quel punto la risposta di Bonolis, che ha anche aggiunto che la De Filippi sarebbe una "buongustaia". E il "cretino" di Maria, ovviamente, era dovuto alla battuta maliziosetta sul "c'è troppa gente per noi".

