Quarta Repubblica, Nicola Porro fa dimettere Domenico Arcuri? L'intervista che può ribaltare il commissario

Quarta Repubblica torna lunedì 22 febbraio. Per l'occasione Nicola Porro porta avanti l'inchiesta sul traffico di mascherine. In studio - stando alle prime anticipazioni - Mario Benotti. L'uomo è pronto a raccontare tutta la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone. Benotti è accusato di traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine, acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l'emergenza Covid, quella capitanata da Domenico Arcuri.

Nella nuova puntata ci sarà spazio anche alla politica. Ospiti di Porro l'unica leader all'opposizione, Giorgia Meloni. Con lei la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini. Entrambe pronte a commentare le prime misure anti-pandemia attese a brevissimo. Non solo, tra i temi anche il piano per accelerare le vaccinazioni facendo i conti con altri tagli alle forniture di dosi da parte dei produttori e le denunce e i provvedimenti che negli ultimi giorni hanno coinvolto la magistratura.

Oltre a loro, lo studio di Rete Quattro vedrà la presenza del presidente dell’Unione Camere Penali Gian Domenico Caiazza, l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri e, come ogni settimana, le incursioni in diretta di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

