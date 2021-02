L'Eredità, Vittorio Feltri massacra Flavio Insinna: "Ma se ci sta sterminando? Che follia", la frase sbagliata scatena il direttore

22 febbraio 2021 a

a

a

Per la seconda volta nel giro di qualche giorno, nel mirino di Vittorio Feltri ci finiscono Flavio Insinna e la sua L'Eredità, il quiz in prime-time in onda su Rai 1. In questo caso, il direttore e fondatore di Libero apre il metaforico fuoco in risposta a una considerazione del conduttore piovuta nel corso di una recente puntata. Il punto è che con fare un poco drammatico, ché lui è attore di teatro, Insinna ha insistito sulla necessità di difendere la natura. Certo, ovvio, scontato. Eppure dopo tutto ciò che ci è successo nella storia e soprattutto nell'ultimo anno, Feltri si presta una considerazione controcorrente, quasi filosofica.

"Sintonizzatevi su Rai 1". Disastroso scivolone in casa di Gerry Scotti, spingono il rivale Flavio Insinna: gelo a Mediaset, ecco le prove | Guarda

Scrive infatti il direttore su Twitter: "Insinna a L'Eredità ha detto che la natura va difesa. Follia", premette Feltri partendo in quarta. "Dalla natura dobbiamo difenderci noi: fra terremoti, inondazioni, calamaità varie, essa ce ne combina di ogni colore. E non parliamo del naturalissimo Covid che ci sta sterminando", conclude Vittorio Feltri. Già, per quanto sia ovvio, giusto, scontato dire che la natura debba essere difesa, il paradosso proposto dal direttore non può che far riflettere. Forse, siamo noi uomini spesso e volentieri ad aver bisogno di essere difesi dalla natura. E quanto accaduto col coronavirus nell'ultimo anno ne è una prova lampante.

"Facciamolo, per una sera". Flavio Insinna in campo, l'appello e una sfida al governo: il 22 febbraio...

Per inciso, qualche giorno prima, come accennato Feltri aveva messo nel mirino il medesimo programma. Ma in questa seconda occasione per motivi molto meno "filosofici" ed assai più prosaici. Il punto è che il direttore contestava il filo logico delle parole della ghigliottina, il gioco finale de L'Eredità in cui va indovinata una parola che unisca, come un unico filo conduttore, le cinque-parole indizio propioste da Insinna. "Che c'entrano le farfalle con l'albero e il salmone? L'Eredità è un grande imbroglio", aveva cannoneggiato Vittorio Feltri.

"Non me lo avete chiesto". Massimo Cannoletta, che gaffe in diretta su Rai1: come reagisce la Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.