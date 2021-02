L'Eredità, "sempre peggio". Imbarazzo per Flavio Insinna: cosa esce di bocca a questa concorrente

20 febbraio 2021 a

Flavio Insinna basito dalla concorrente de L'Eredità. Succede nella puntata del 20 febbraio del programma di Rai 1, dove a sfidare il campione Ernesto c'è Rita. "Gestisce un'impresa a conduzione familiare", esordisce il conduttore presentando la sfidante e poi, come al solito, chiedendo come va la vita. Ed è proprio qui che Rita spiazza tutti: "Va sempre peggio. Gestisco un'impresa familiare, nel senso che mi occupo di sanità e trasporti per i miei figli. E va sempre peggio, visto che sono sempre a casa". Immediata la replica di Insinna che, a sua volta, dice: "Dopo questa botta di ottimismo che ci hai dato, cambiamo... Una laurea da interprete e traduttrice in lingua francese e russo". Il conduttore tenta di virare per smorzare l'imbarazzo che si è venuto a creare in studio.

Ma per Insinna non è una novità visto e considerato che qualche giorno fa il conduttore era stato sorpreso dalla campionessa Chiara che tentava la fortuna. Le parole in gioco erano "resistere, latino, borghesia, divisa, mistero". Chiara a quel punto aveva scelto la parola "uomo"(soluzione poi sbagliata, ndr). Ma era stata la spiegazione fornita a stupire il pubblico e non solo. "Ho scelto 'uomo' - aveva detto la concorrente - perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino".

"Non so come tu abbia fatto - aveva risposto Insinna specificando la soluzione -. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo". E infatti la parola era proprio "fascino".

