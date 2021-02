Che Tempo Che Fa, la bomba di Fabio Fazio: "Mi devo operare, non potrò parlare". Stop temporaneo alla trasmissione

22 febbraio 2021 a

Un cambio di programma doveroso per Che Tempo Che Fa. La trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio è costretta a prendersi un pausa. "Noi la prossima settimana non ci vediamo - ha annunciato il conduttore dopo il monologo di Luciana Littizzetto andato in onda domenica 21 febbraio -. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda”.

Motivo, questo, che ha obbligato la trasmissione ad anticipare il collegamento con il Festival di Sanremo. Il direttore artistico, che ha annunciato Loredana Bertè alla prima serata del Festival, è stato ospite del talk a dieci giorni di quella che si preannuncia una edizione della kermesse della Canzone Italiana difficile. Un dettaglio che ha destato parecchio clamore tra il pubblico. Che Tempo Che Fa, quindi, si fermerà almeno per una settimana lasciando ancora campo libero al suo sostituto. Non si sa ancora cosa verrà mandato in onda al suo posto, vista la concorrenza più agguerrita che mai.

Nell'ultima puntata prima del breve stop, Fazio ha ospitato niente di meno di Bill Gates. Il noto imprenditore, nonché fondatore di Microsoft, ha portato alla luce la sua preoccupazione per il cambiamento climatico. "La pandemia - ha premesso - è come il clima, i nostri governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti e non hanno fatto sì che la pandemia potesse essere evento di importanza secondaria". E ancora: "Gli effetti peggiorano sempre più con il passare del tempo Quelli peggiori si avranno tra qualche decennio". Un'ospitata internazionale che arriva dopo quella di Barack Obama, anche lui in collegamento con il conduttore di Viale Mazzini. Ma quella volta a un altro scopo. Il fu presidente degli Stati Uniti si è presentato a titolo gratuito per sponsorizzare il suo nuovo libro.

