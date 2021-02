Striscia la Notizia, Rejae Bezzaz aggredita: "Pugni in faccia, spaccato tutto". E Antonio Ricci denuncia: c'è il video

22 febbraio 2021 a

Dopo Vittorio Brumotti, anche Rajae Bezzaz è stata vittima di un'aggressione. Lo rende noto la redazione di Striscia la Notizia, che nell'arco di pochi giorni si è preoccupata molto per gli attacchi subiti dai suoi inviati: sabato scorso era toccato al solito Brumotti, che a Brescia era stato aggredito da alcuni spacciatori mentre documentava assieme alla sua troupe cosa accadeva in strada. Oggi, invece, la disavventura è toccata alla Bezzaz, che era a Roma per filmare un nuovo capitolo dell'inchiesta sul blocco degli sfratti e morosità.

L'inviata del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci era in via Tiburtina con la sua troupe quando ha passato davvero un brutto momento assieme agli operatori che la accompagnavano. "In Italia è stato prolungato a causa del Covid il blocco degli sfratti - racconta Rajae - che però non tutela i proprietari e permette invece ad alcuni affittuari di approfittarsene. E' il caso di un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non paga da più di un anno l'affitto".

Esasperato da questa situazione, il proprietario dell'appartamento si è rivolto a Striscia la Notizia, ma l'accoglienza riservata all'inviata è stata violenta: "Inizialmente l'inquilino moroso è scappato, noi gli siamo stati dietro e poco dopo sono sbucati fuori due suoi amici: ci hanno sorpreso, hanno distrutto telecamera e microfono e tirato un pugno in faccia a un operatore". Il servizio andrà in onda stasera su Canale 5, intanto la redazione ha annunciato che sporgerà denuncia per i danni subiti.

