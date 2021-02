Pomeriggio 5, Barbara d'Urso nel panico: "Non dirlo, così ci querelano", cosa scappa a microfoni aperti

22 febbraio 2021 a

Barbara d'Urso ha affrontato a Pomeriggio 5 il presunto triangolo tra Luigi Favoloso, Elena Morali e Paola Caruso. Quest'ultima è intervenuta nella seconda parte della puntata, dedicata come sempre al gossip, per smentire categoricamente di avere un flirt con il fidanzato della (ex?) amica. L'indiscrezione era uscita fuori proprio durante la puntata del Live di Canale 5 di domenica 21 febbraio, con una ragazza di nome Roxi che ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dalla bionda showgirl per chiederle di non dire nulla su questo presunto flirt, in modo da non dover litigare con la Morali.

Oggi a Pomeriggio 5 la Caruso ha smentito tutto e ha fatto anche un'uscita infelice nei confronti di questa Roxi, vendendo redarguita dalla padrona di casa: "Non dire cose per cui puoi essere querelata. E io appresso a te. Prendo assolutamente le distanze". Successivamente la d'Urso ha lanciato un servizio in cui si vedono delle foto che ritraggono insieme la Caruso e Favoloso. I due appaiono affiatati, ma lei ha spiegato il tutto confermando di averlo incontrato, ma solo per dargli il regalo della sua fidanzata, che è una sua amica di vecchia data.

"Sorpresina, amica guarda che bel regalo, ti frego il fidanzato. Carina come cosa", ha ironizzato la d'Urso mettendo in imbarazzo la Caruso. Che infatti, dopo essere stata messa alle strette, non ha potuto fare altro che ammettere che la Morali ha saputo solo oggi grazie alla diretta dell'incontro avvenuto tra la Caruso e Favoloso. Quindi questo alimenta il sospetto che la showgirl non la racconta giusta...

