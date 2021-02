Grande Fratello Vip, "niente diretta. Tre minuti di differita". Squalifiche e querele, la misura è colma: scelta estrema di Mediaset

23 febbraio 2021 a

La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini si è caratterizzata per essere la più lunga mai realizzata in Italia. Normale quindi che in questo arco di tempo così esteso non siano mancati gli strafalcioni e le polemiche, anche forti, che hanno costretto la produzione del reality a prendere decisioni drastiche che si sono tradotte in diverse squalifiche. Tra blasfemia, razzismo e offese gratuite gravissime non è mancato davvero nulla in questo GF Vip.

Tanto che adesso il reality ha deciso di allinearsi con le altre nazioni e di mandare il live dalla casa con 2 o 3 minuti di differita: ciò richiederà un grande lavoro aggiuntivo da parte della regia, ma servirà per evitare imprevisti da dare in pasto ai social, dove quest’anno sono esplosi tutti i casi che hanno poi portato alle espulsioni. In particolare l’ultimo con Alda D’Eusanio è stato pesantissimo, dato che l’ex concorrente ha lanciato illazioni gravissime su Laura Pausini e sul suo compagno, tanto da essere querelata e quindi squalificata immediatamente.

I fan del reality non hanno però preso bene la notizia, dato che il bello del GF Vip sta proprio nel fatto che i concorrenti vengono mostrati così come sono: adesso tutto verrà filtrato e sarà meno “reality”, ma ormai poco importa perché manca soltanto una settimana alla fine di questa interminabile edizione.

