Avanti un altro, bomba di Dagospia su Paolo Bonolis: "Promosso", terremoto nei palinsesti Mediaset

Cambio della guardia a Mediaset, con Paolo Bonolis pronto a subentrare a Barbara D'Urso la domenica sera. L'indiscrezione è clamorosa, perché riguarda due dei conduttori più amati della televisione generalista italiana. Peraltro, Bonolis sta per tornare con le nuove puntate di Avanti un altro dopo molti mesi di assenza e già di per sé questa è una grande notizia per i telespettatori.

Secondo Dagospia, Live Non è la D'Urso potrebbe interrompersi a fine marzo o inizio aprile, nell'ottica di una rimodulazione del palinsesto domenicale di Canale 5. Ai piani alti di Cologno Monzese si sarebbero decisi a dare spazio ad Avanti un altro, storico quiz preserale di Bonolis questa volta versione prime time, da contrapporre alle fortissime fiction di Raiuno.



Vietato però parlare di bocciatura per la D'Urso, sostenuta dal direttore Mauro Crippa e protagonista di un esperimento pressoché unico a Mediaset, quello di unire informazione alta, politica, temi di attualità, gossip, reality e trash, in una maratona televisiva ben oltre la mezzanotte. E nei corridoi Mediaset gira voce che per Carmelita possa essere ripristinata il vecchio formato di Domenica Live, il contenitore pomeridiano della domenica, al via dalle 14 e non più (come accaduto quasi contestualmente con l'arrivo di Mara Venier a Domenica In, su Rai1) a metà pomeriggio in versione ridotta.

