Grande Fratello Vip, roba brutale contro Dayane Mello: "Fai la fi*** in tv, dici di essere mezza lesbica ma...". Finisce in rissa: squalifica?

Sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il coming out di Dayane Mello, che nella puntata di lunedì 22 febbraio ha dichiarato davanti ad Alfonso Signorini e tutti i telespettatori di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. Questo prima che che la nominasse, facendola scoppiare in lacrime e montare la rabbia degli altri concorrenti, che credono che ormai la modella brasiliana si stia smascherando da sola a furia di cambiare idea da un momento all’altro.

In particolare Tommaso Zorzi è uno dei più critici nei confronti della Mello, che si sarebbe dichiarata bisessuale: “A mio personalissimo avviso - le ha detto in faccia - è una cag*** questa cosa che sei innamorata di Rosalina. Per come sono io, che ho vissuto sulla mia pelle cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso, arrivare qua in tv e fare la figa dicendo ‘sono mezza lesbica’ a me sta sul c***”.

“Ma è quello che pensi tu”, si è difesa la Mello che poi ha aggiunto: “Io so cosa voglio e so chi ho amato”. Ma Zorzi è ormai fermamente convinto che si tratti solo di strategia, anche piuttosto becera, perché sull’orientamento sessuale c’è poco da scherzare e da fingere. Di sicuro la storia non sarà chiusa qui, anzi è molto probabile che verrà ampiamente discussa nella puntata di venerdì prossimo, l’ultima prima della finalissima del primo marzo.

