Oggi è un altro giorno, "metti le mani a posto". Il gesto dell'ospite che manda su tutte le furie Serena Bortone

Serena Bortone ha rimproverato la sua ospite. Succede a Oggi è un altro giorno, dove nella puntata del 23 febbraio c'è stata anche Simona Tagli. L'ex showgirl non appena ha fatto il suo ingresso nel salotto di Rai 1 viene ripresa dalla conduttrice. Il motivo? Una stretta di mano. La Tagli ha infatti salutato i presenti con tanto di contatto e mandando su tutte le furie la Bortone. “Ma che fai stringi le mani a tutti? Siamo sotto Covid! Metti le mani a posto!”, ha tuonato davanti a Gigi Marzullo, Rita Dalla Chiesa e Riccardo Fogli. D'altra parte però l’ex showgirl, spesso ospite di Barbara d'Urso, non ha replicato per il suo gesto involontario, mentre Serena Bortone dopo essersi calmata ha aggiunto sorridendo: “Devo sempre fare la guardiana del faro. Non ti toccare bocca e naso!”.

Finito il rimprovero, la conduttrice torna all'intervista. Protagonista, appunto, la Tagli. L’ex showgirl, dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo, ha cambiato del tutto mestiere, aprendo un salone di bellezza. Un radicale cambio di vita che ha ripercorso anche dalla Bortone.

Poi la Tagli ha svelato di aver fatto un voto di castità per ben 10 anni. A quel punto la digressione sulla sua storia con il principe Alberto di Monaco. La sua storia d’amore con il reale monegasco è venuta fuori dopo le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip.

