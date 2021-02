Grande Fratello Vip, Giulia Salmi sbronza? "Quando esce di qua...", commento horror: un terremoto, cacciato a un passo dalla finalissima?

Francesco Fredella 19 febbraio 2021 a

La battuta di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi non è delle migliori. Anzi è pessima. “È come Amy Winehouse”, dice Zorzi. “Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”. Queste parole alzano un polverone al Grande Fratello Vip, scatenano una vera polemica che anima questi ultimi giorni del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una polemica che potrebbe portare ad un vero e proprio caso mediatico.

Tutto avviene in una conversazione privata, che Giulia non ascolta. “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo perché altrimenti, uscita da qua, dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”, continua Zorzi. E sui social esplode la polemica, che divide la Rete.

I fan di Zorzi, però, prendono le sue difese mentre quelli di Giulia chiedono l’espulsione. Per Zorzi sarebbe un vero colpo: se venisse squalificato, ad un passo dalla finale dopo 6 mesi di reality, potrebbe alzarsi un altro polverone. In rete e non solo. Tra l’altro non corre buon sangue da tempo tra Zorzi e la Salemi, ma questo non giustifica affatto quelle parole crudeli. Una vera caduta di stile dell’influencer, finalista al GfVip. Capiremo nella puntata di stasera - venerdì 19 febbraio - quello che accadrà nel corso della puntata. Sembra che Tommaso Zorzi rischi per davvero la squalifica. Nel caso, piuttosto severa.

In questa edizione del GfVip, tormentata da scivoloni e gaffe, sono stati squalificati molteplici concorrenti. Tra questi Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini e Alda D’Eusanio: quest'ultima per le sconvolgenti frasi su Laura Pausini e le presunte abitudini violente del marito, smentite da tutte le parti. Che disastro...

